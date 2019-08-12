اختتام الجولة الثامنة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة

كابول- (أ ف ب):

اختتم مفاوضو الولايات المتحدة وطالبان الجولة الثامنة من محادثاتهما، الهادفة إلى التوصل لاتفاق يؤدي الى خفض عديد القوات الأمريكية في افغانستان كما أعلن متحدث باسم الحركة، الاثنين.

وقال ذبيح الله مجاهد إن الجولة الثامنة من المحادثات التي كانت تجري في الدوحة انتهت بعيد منتصف الليل.

وكتب على تويتر "العمل كان متعبا وفعالا. لقد اتفق الطرفان على التشاور كل مع قيادته حول الخطوات المقبلة".

ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في كابول.

والأحد، غرّد المبعوث الأمريكي للسلام في افغانستان زلماي خليل زاد عبر تويتر: "آمل ان يكون هذا العيد هو الأخير الذي تشهد فيه افغانستان حربا" في اشارة إلى عيد الأضحى.

وأُثيرت تكهنات في كابول في الأيام الماضية حول احتمال صدور اعلان وشيك بشأن اتفاق بين طالبان والولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة تتفاوض مع طالبان خلال السنة الماضية على اتفاق يؤدي الى قيام البنتاغون بسحب عناصره البالغ عددهم 14 ألفا من افغانستان.

وتريد واشنطن انهاء وجودها في افغانستان الذي يعود الى 18 عاما أنفقت خلالها اكثر من تريليون دولار، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد سحب القوات الأمريكية من هذا البلد.

في المقابل، تتعهد طالبان بتقديم ضمانات أمنية بينها عدم السماح للمتشددين الاسلاميين بان يتخذوا من افغانستان ملاذا آمنا لهم.

وأي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وطالبان لن يؤدي الى انهاء الحرب في افغانستان لانه لا يزال يتعين ان يبرم المتمردون اتفاقا مع حكومة كابول.

وكان كثر من الأفغان يأملون ان يتم اعلان وقف اطلاق النار في مناسبة عيد الأضحى لكن ذلك لم يحصل. إلا أن البلاد شهدت هدوءا نسبيا.

والاثنين أعلن جهاز الاستخبارات الأفغاني ان 35 سجينا من طالبان سيطلق سراحهم "كبادرة حسن نية".

وقال في بيان إن "الإفراج عن هؤلاء السجناء اشارة واضحة على الرغبة القوية لدى الحكومة بالسلام وانهاء الحرب".