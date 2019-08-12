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    سكاي نيوز: تقدم "طفيف" في محادثات الفرقاء السودانيين في القاهرة

    12:46 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    سكاي نيوز: تقدم "طفيف" في محادثات الفرقاء السودانيين في القاهرة

    الفرقاء السودانيين في القاهرة

    القاهرة- (مصراوي):

    أفادت مصادر في الجبهة الثورية السودانية، الاثنين، بوجود تقدم طفيف في المباحثات التي تجري حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، بين الجبهة وقوى الحرية والتغيير، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

    وانطلقت أمس الأحد في القاهرة الاجتماعات المشتركة بين "قوى الحرية والتغيير" السودانية و"الجبهة الثورية" لبحث التباينات بين الطرفين.

    وتستمر المباحثات بين الطرفين لحسم النقاط الخلافية التي أبدتها الجبهة، وأبرزها عدم ذكر اسمها في الوثيقة الدستورية، وهو الأمر الذي يثير مخاوف لديها تتعلق بإقصائها من المعادلة في المرحلة الانتقالية وما بعدها.

    وتطالب الجبهة الثورية أيضا بإدراج الاتفاق الذي وقع بينها وبين قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا مؤخرا، بشأن رؤية السلام، في الوثيقة، بحسب المصادر.

    ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات بين الطرفين الثلاثاء، مع إمكانية لتمديدها حسب سير المفاوضات.

    وكانت الجبهة الثورية السودانية قد أبدت تحفظها على الإعلان الدستوري، الذي وُقِع بالأحرف الأولى في الرابع من أغسطس الجاري، بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان.

    وتسعى القاهرة إلى تحقيق توافق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تشمل: حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان، والحركة الشعبية لحرير السودان قطاع الشمال.

    الفرقاء السودانيين في القاهرة الجبهة الثورية السودانية القاهرة قوى الحرية والتغيير

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