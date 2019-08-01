العراق يصدر 3ملايين و566 ألف برميل نفط يوميا الشهر الماضي

بغداد - (د ب أ):

أعلن متحدث عراقي اليوم الخميس أن متوسط صادرات النفط العراقية للشهر الماضي بلغت 3ملايين و566الف برميل يوميا وحققت إيرادات مالية تجاوزت 6مليارات و760مليون دولار.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية في بيان صحفي اليوم إن المعدل اليومي للصادرات النفطية العراقية لشهر يوليو الماضي من الموانيء الجنوبية شمالي الخليج بلغت ثلاثة ملايين و 435 الف برميل يوميا.

وأشار إلى أن المعدل اليومي في ميناء جيهان التركي بلغ 101 ألف برميل فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 30 ألف برميل.

وذكر المتحدث أن الإيرادات المالية بلغت أكثر من ستة مليارات و760 مليون دولار.