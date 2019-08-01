أهم التصريحات في 24 ساعة: شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل
القاهرة – مصراوي:
قال وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش إن شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل، فيما علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على فرض واشنطن عقوبات ضده بأنه لن يتأثر لعدم حيازته أملاك خارج بلاده، وأكد الملك الأردني عبد الله الثاني لمستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
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