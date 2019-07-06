شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع بوروندي

القاهرة (أ ش أ)

أكد سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع بوروندي في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده شكري مع إيزيكيال نيبيجيرا وزير خارجية بوروندي، على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة نيامي بالنيجر ، حيث تناول الاجتماع التعاون الثنائي بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية والتنسيق الدائم بين الجانبين على مختلف المستويات.

وأبرز شكري جهود مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها للأشقاء في بوروندي ، حيث تم تدريب أكثر من 150 بورونديا خلال عام 2017 في عدة مجالات.

وأكد وزير الخارجية على الاهتمام بدعم قطاعي الزراعة والطاقة في بوروندي خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في هذين القطاعين ، ومن ثم تحرص على نقل خبراتها للأشقاء في دول حوض النيل، مشددا على أهمية زيادة معدل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية الوثيقة بين الجانبين.

وتناول الاجتماع كذلك عددا من الموضوعات الإقليمية مثل التعاون بين دول حوض النيل والوضع في الصومال، حيث أشاد شكري بالدور الذي تلعبه بوروندي في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال مساهماتها في بعثتي حفظ السلام في الصومال وأفريقيا الوسطى.