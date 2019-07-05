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    مادورو يعلن عن تدريبات عسكرية جديدة بفنزويلا الشهر الجاري

    10:00 م الجمعة 05 يوليو 2019
    مادورو يعلن عن تدريبات عسكرية جديدة بفنزويلا الشهر الجاري

    الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

    كراكاس - (أ ش أ)

    أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، عن إجراء مناورات عسكرية جديدة في البلاد يوم 24 يوليو الجاري.

    وقال مادورو، خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى السنوية 208 لاستقلال فنزويلا، : "سيجري التدريب في 24 يوليو، على شرف بطل التحرير سيمون بوليفار، والذكرى السنوية لإنشاء أسطولنا البوليفاري لحماية البحر الكاريبي والشواطئ والحدود الفنزويلية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

    وأضاف مادورو: "ستكون مناورات مدنية وعسكرية لاختبار خطط الدفاع الوطني للبلاد وحماية بحارها وأنهارها وحدودها".

    وكانت المرة الأخيرة التي جرت فيها مناورات عسكرية كبيرة في فنزويلا، في منتصف فبراير الماضي، وحينها أعلن مادورو، عن نجاح أكبر المناورات العسكرية "أنغوستورا "، التي جرت في الفترة من 10 إلى 15 فبراير.

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    نيكولاس مادورو تدريبات عسكرية فنزويلا

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