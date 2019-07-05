قيمتها 660 مليون دولار.. كيف ضبطت اليونان أضخم كمية مخدرات؟

أثينا - (أ ش أ)

تمكنت السلطات اليونانية من مصادرة أكثر من خمسة أطنان من المادة المخدرة الاصطناعية المعروفة باسم "الكبتاجون"، والتي تعد الكمية الأكبر على الإطلاق لمخدر يتم مصادرته على مستوى العالم.

وقال فريق مقاومة الجرائم المالية في اليونان - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إنه تم العثور على المخدر، المعروف أن بعض الإرهابيين يتناولونه قبل تنفيذ هجماتهم، في ثلاثة حاويات مصدرها سوريا، وأن الكمية تتكون من أكثر من 33 مليون قرص تبلغ قيمتها بـ 660 مليون دولار.

وأضاف الفريق أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى العصابات المتورطة في تهريب كمية المخدرات ومعرفة ما إذا كانت الشحنة متجهة إلى الصين من عدمه.

كما أوضحت السلطات أن 20 موظفًا استغرقوا أسبوعًا لإتمام عملية تفتيش الحاويات.