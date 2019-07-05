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    سلطات جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 14 يومًا

    06:05 م الجمعة 05 يوليو 2019
    سلطات جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 14 يومًا

    سلطات جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

    لندن - (أ ش أ)

    أعلنت السلطات القضائية في جبل طارق، اليوم الجمعة، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، التي تم احتجازها، أمس /الخميس/، على خلفية مزاعم بأنها تحمل كميات من النفط الإيراني إلى سوريا 14 يومًا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

    ووفق هيئة بنما البحرية، فإن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "جريس 1" التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية قرب جبل طارق، الخميس، لم تعد مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من مايو الماضي.

    وفي وقت سابق، طالبت طهران لندن بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط، منددة بعمل وصفته بـ"القرصنة".

    وكان وزير الخارجية الإسباني صرح، أمس الخميس، بأن السفينة احتُجزت في المياه المقابلة لمنطقة جبل طارق البريطانية على الطرف الجنوبي لإسبانيا بناءً على طلب الولايات المتحدة.

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