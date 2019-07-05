مصر ترحب بالاتفاق حول تشكيل مجلس سيادي وحكومة مدنية في السودان

القاهرة - (أ ش أ)

أعربت مصر عن ترحيبها بالإعلان عن اتفاق الأشقاء في السودان على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.

وhعتبرت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة - أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، معربة عن دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء.

وشددت مصر على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء في السودان لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة السودان لدوره الهام عربيًا وأفريقيًا ودوليًا.