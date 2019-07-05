موسكو: وكالة الطاقة الذرية قد تعقد جلسة "طارئة" لمناقشة تنفيذ إيران للاتفاق النووي

فيينا (أ ش أ)

صرح مبعوث روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في (فيينا) ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، بأن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد يعقد جلسة "طارئة " لمناقشة تنفيذ إيران خطة العمل الشاملة "الاتفاق النووي" الموقع مع الدول الكبرى عام 2015.

وقال أوليانوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية - إن هناك حديثا يدور حول الحاجة لعقد جلسة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة القضية الإيرانية، وبشكل أكثر تحديداً، حول كيفية تنفيذ إيران للاتفاق النووي.

وأوضح أنه من حيث المبدأ، يمكن لأي مدير من الـ 41 عضوًا في مجلس المحافظين، طلب عقد جلسة، مشيرا إلى أن أحدا لم يقم بذلك حتى الآن، لكن يمكن توقع حدوثه.

وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق ، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تستعد لعقد اجتماع "طارئ" في (فيينا ) الأسبوع المقبل ، لمناقشة مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني، بعد أن تجاوزت إيران سقف احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب ، البالغ 300 كيلوجرام.

وأشارت إلى أن أعضاء الوكالة سيحاولون - خلال الاجتماع - إقناع إيران بالعدول عن تصرفاتها الأخيرة.