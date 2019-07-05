السجن 5 أعوام لألمانية عائدة من تنظيم داعش

شتوتجارت- (د ب أ):

قضت محكمة ألمانية بسجن امرأة ألمانية لمدة خمسة أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وكان المتهمة، 32 عاما، عاشت في سوريا والعراق خلال الفترة من نهاية عام 2013 حتى أغسطس عام 2017. وتم القبض عليها في منتصف عام 2018 في مدينة بادن-بادن الألمانية عقب عودتها من هناك.

وطالب الادعاء العام بسجن المتهمة لمدة ستة أعوام، بينما طالب محاميها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.

وكانت المتهمة تبرأت من التنظيم خلال المحاكمة. وبحسب بيانات الادعاء العام، تزوجت المرأة عقب فترة قصيرة من وصولها إلى سوريا من مقاتل داعشي لم تكن على معرفة به في ذلك الحين. وعاشت المتهمة، زابينه إس، معه وكانت تدير شؤون المنزل.

وبحسب بيانات صحيفة الدعوى، قامت المتهمة بتمجيد الحياة في كنف داعش في عدة مدونات على الإنترنت، بغرض جذب أكبر عدد ممكن من الأفراد للسفر إلى مناطق النزاع.

ولقي زوج المتهمة حتفه بعد ذلك خلال معارك.