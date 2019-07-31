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الرئيس التركي يعزي الملك سلمان في وفاه شقيقه الأمير بندر

10:39 م الأربعاء 31 يوليه 2019
الرئيس التركي يعزي الملك سلمان في وفاه شقيقه الأمير بندر

أردوغان والملك سلمان

القاهرة – مصراوي:

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته لوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأردوغان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الأمير الفقيد.

فيما ذكرت وكالة الأناضول، أن الملك سلمان، والرئيس أردوغان، بحثا أيضًا، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية.

وتشهد العلاقات التركية السعودية، حالة من التوتر، بعد حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

رجب طيب اردوغان الملك سلمان الأمير بندر بن عبد العزيز

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