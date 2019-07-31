المسماري: الجيش الليبي يقاتل الإرهاب ومعركة طرابلس شارفت على الانتهاء

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، إن الجيش لا يقاتل من أجل الديكتاتورية أو عسكرة الدولة أو مناصب سياسية، بل ضد الإرهاب المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومقاتلي تنظيم القاعدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن معركة طرابلس "شارفت على الانتهاء والإرهابيين سيكون مصيرهم المحاكمة والسجون".

كما نشر المسماري قوائم بأسماء أشخاص مصنفين على قائمة الإرهاب الدولي، ويقاتلون مع مليشيات حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، ويعملون في وظائف رسمية ويتقاضون أجورا من حكومة الوفاق.

ويأتي ذلك بعد إفادة لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة تحدث فيها عن وجود شخصيات إرهابية تعمل جنبا إلى جنب مع حكومة الوفاق في طرابلس.

وقال المسماري أيضًا إن حكومة السراج استعانت بمرتزقة من دول أجنبية، ونشر مقطع فيديو قال إنه يكشف استعانة الوفاق بمقاتلين أجانب من دول السودان والنيجر وتشاد وغيرها.