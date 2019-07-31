كوريا الشمالية تطلق "مقذوفات عديدة غير محددة" (يونهاب)

بيونجيانج - (أ ف ب):

أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء "مقذوفات عديدة غير محدّدة" باتجاه البحر، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، في تطور يأتي بعيد أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين تحذيراً لسيول من مغبة المضي في خطتها إجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.

وقالت يونهاب نقلاً عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبية إنّه "تم إطلاق المقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد" باتجاه بحر الشرق الذي يسمّى أيضاً بحر اليابان.

من جهتها لم تؤكد بيونغ يانغ في الحال إطلاق الصواريخ كما لم تنف ذلك.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت الأسبوع الماضي أنّ زعيمها كيم جونغ-أون أشرف شخصيّاً على إطلاق صاروخين هما عبارة عن "نوع جديد من الأسلحة الموجّهة التكتيكيّة" بهدف توجيه "تحذير رسميّ" إلى كوريا الجنوبيّة، بسبب خططها لإجراء تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة.

وكان إطلاق الصاروخَين الخميس، هو الأوّل منذ اللقاء بين ترامب وكيم في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريّتين الشهر الماضي. واتّفق ترامب وكيم خلال اللقاء على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي.

لكنّ هذا الالتزام لم يُنفَّذ، في وقت حذّرت بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة من أنّ العمليّة يُمكن أن تفشل إذا جرت تلك التدريبات العسكريّة في أغسطس كما هو مقرّر.