ترامب: وكالات المخابرات "خرجت عن السيطرة"

واشنطن - (أ ش أ):

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختياره لمدير المخابرات الوطنية المقبل كشخص يمكنه "كبح جماح" وكالات المخابرات التي "خرجت عن السيطرة".

و اختيار ترامب النائب الجمهوري جون راتكليف من تكساس ليكون المدير المقبل للمخابرات الوطنية، فيما قوبل هذا الاختيار بفتور من زملائه الجمهوريين واتهامات من مسؤولين سابقين بالمخابرات والديمقراطيين بأن راتكليف غير مؤهل وسوف يصيغ معلومات المخابرات بشكل يناسب الرئيس.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء عن ترامب قوله، لدى عودته إلى البيت الأبيض من فرجينيا، إن راتكليف سيقوم بعمل رائع، إذا حصل على موافقة من مجلس الشيوخ.

وأضاف قائلا: "أعتقد أننا بحاجة إلى شخص كهذا هناك.. نحن بحاجة إلى شخص قوي قادر على كبح جماحها لأن المخابرات، كما أعتقد أنكم تعلمون، خرجت عن السيطرة".

ونفى ترامب أن يكون خاض صراعا مع كوتس قائلا: إنه صديق لي وشخص رائع"، لكنه أضاف "أدلى دان ببعض التصريحات وشعر الناس بالحيرة".

وسيحل راتكليف، وهو عضو في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب لمدة ستة أشهر، محل دان كوتس، الذي تعارضت تقييماته بشأن إيران وكوريا الشمالية وتدخل روسيا في انتخابات عام 2016 مع وجهات نظر ترامب.