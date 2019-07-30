تقرير: دولة الاحتلال تقصف أهدافًا إيرانية في العراق

القاهرة – مصراوي:

شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي هجمات على أهداف إيرانية، في كل من العراق وسوريا، خلال الشهر الجاري، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر غربية مطلعة، أن قاعدة أشرف، المقر السابق لحركة "مجاهدي خلق" المعارضة، تعرضت لهجوم جوي منذ يومين، وهي تقع شرقي بغداد.

وأوضحت الصحيفة أن دولة الاحتلال شنت غارتين على مواقع إيرانية في العراق وسوريا، الشهر الجاري.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قصفت معسكر "آمرلي" بمحافظة صلاح الدين في 19 يوليو الحالي نفذته طائرة "إف35".

وقال مصدر من الحرس الثوري الإيراني لصحيفة "الجريدة" الكويتية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت وراء الهجوم.

توصل الحرس الثوري الإيراني إلى هذا الاستنتاج لأن نوع الصاروخ الذي أصاب المخيم هو نفسه الذي تستخدمه القوات الجوية الإسرائيلية في الهجمات على سوريا.