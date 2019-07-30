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الأردن يستضيف المؤتمر الأول للأمن السيبراني أغسطس المقبل

07:07 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
الأردن يستضيف المؤتمر الأول للأمن السيبراني أغسطس المقبل

الأردن

عمان - أ ش أ

تستضيف مملكة الأردن، الشهر المقبل، المؤتمر الأول للأمن السيبراني، الذي يتضمن أحدث أنواع التكنولوجيا في مجال الأمن والجرائم الإلكترونية والأدلة الجنائية الرقمية، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء على المستوى الدولي وكبرى الشركات العالمية المتخصصة.وأشار المدير العام لمجموعة مؤسسات تدارس للتدريب والاستشارات المنظمة للمؤتمر المهندس حسين الجداية - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء - إلى التقدم الكبير والسريع الذي يشهده العالم باستخدام الإنترنت والخدمات الإلكترونية في شتى مجالات الحياة، نظرًا لسهولتها وتوفيرها الوقت والجهد والمال، مبينًا أن المخاطر التي تهدد الاستخدام الواسع للتكنولوجيا أصبحت من أكبر التحديات التي يواجهها العالم.

ويسعى المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها التعريف بقانون الأمن السيبراني الأردني 2019، وقانون الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، ونشر الوعي بالمفاهيم الخاصة بالأمن السيبراني على مستوى الأفراد والمؤسسات، وفتح المجال أمام بناء القدرات الأردنية من خلال دعم وتشجيع الشباب للاحتراف وإيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص بهذا المجال.

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الأردن الأمن السيبراني التكنولوجيا الجرائم الإلكترونية

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