مقتل جندي هندي جراء إطلاق نار من الجانب الباكستاني في كشمير

نيودلهي - (د ب أ):

صرح مسؤولون هنود بأن جنديا هنديا لقي حتفه خلال إطلاق نار كثيف من جانب قوات الحدود الباكستانية في كشمير اليوم الثلاثاء.

ويتم رصد الكثير من الانتهاكات على طول "خط السيطرة" الذي يمثل الحدود الفعلية التي تفصل المنطقة المتنازع عليها إلى شطرين، أحدهما تديره الهند والآخر تديره باكستان.

وأعلن فيلقٌ بالجيش الهندي أن جنديا 34 عاما قتل في اشتباك عند قطاع سندرباني على طول خط السيطرة.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن قوات هندية وباكستانية تبادلت إطلاق نار من المدفعية الثقيلة عند قطاع تانجدهار.

وذكرت قناة "نيودلهي تي في" أن هذه هي المرة الثانية التي يتبادل فيه الجانبان إطلاق النار بالمدفعية منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003.

تجدر الإشارة إلى أن الجارتين النوويتين الهند وباكستان قد خاضتا ثلاثة حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947. وكان اثنتان من الحروب الثلاثة بسبب منطقة كشمير، وهي منطقة مقسمة بين الجانبين وتزعم كل منهما تبعيتها الكاملة لها.

ويشهد الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير حركة انفصالية منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتدعي الهند أن باكستان تساعد وتحرض المسلحين في كشمير، وهو اتهام تنفيه إسلام أباد.