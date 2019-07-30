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    درجات الحرارة تواصل تسجيل أرقام قياسية في أوروبا

    12:23 م الثلاثاء 30 يوليه 2019
    درجات الحرارة تواصل تسجيل أرقام قياسية في أوروبا

    درجات الحرارة تواصل تسجيل أرقام قياسية في أوروبا

    القاهرة - مصراوي:
    وصلت درجة الحرارة في بريطانيا إلى مستوى قياسي بلغ 38.7 درجة مئوية في 25 يوليو، وفق ما أعلن مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة الاثنين مؤكدا بيانات أولية - وفقا لسكاي نيوز.

    وغرّد المكتب على "تويتر"، "بعد التدقيق في بيانات حديقة جامعة كامبريدج النباتية (كامبريدج بوتانيكل جاردن)، نؤكد أن هذه الحرارة هي الأعلى المسجلة في المملكة المتحدة رسميا".

    أما الرقم القياسي السابق فقد سجل في فافرشام في مقاطعة كنت في جنوب شرق إنجلترا في أغسطس 2003 بحرارة بلغت 38.5 درجة مئوية.

    وأضاف المكتب "بذلك، تنضم المملكة المتحدة إلى بلجيكا وألمانيا وهولندا في تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة الوطنية".

    وقال مارك مكارثي من المركز الوطني للمعلومات المناخية في مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة في بريطانيا آخذة في الارتفاع منذ منتصف القرن العشرين.

    وأوضح "تغير المناخ زاد من احتمال حدوث موجات الحرّ وشدّتها في أنحاء أوروبا ما سيزيد أيضا من احتمالات وصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية في المملكة المتحدة".

    درجات الحرارة طقس أوروبا موجة الحر

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