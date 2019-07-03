جوتيريش يدين الهجوم على مركز إيواء المهاجرين في ليبيا

نيويورك - (د ب ا)

أعرب انطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء عن"انزعاجه" إزاء هجوم على مركز إيواء مهاجرين في ليبيا، أسفر عن مقتل 44 من اللاجئين والمهاجرين.

وقال المتحدث باسم جوتيريش:"أدان(جوتيريش) الحادث الشنيع بأشد العبارات".

ودعا جوتيريش إلى إجراء تحقيق مستقل فى ملابسات قصف المركز لضمان تقديم مرتكبيه إلى العدالة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وفرت للأطراف المتحاربة كل ما يتعلق بعمليات التنسيق الخاصة بالمركز.