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    جوتيريش يدين الهجوم على مركز إيواء المهاجرين في ليبيا

    07:34 م الأربعاء 03 يوليو 2019
    جوتيريش يدين الهجوم على مركز إيواء المهاجرين في ليبيا

    أنطونيو جوتيريش

    نيويورك - (د ب ا)

    أعرب انطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء عن"انزعاجه" إزاء هجوم على مركز إيواء مهاجرين في ليبيا، أسفر عن مقتل 44 من اللاجئين والمهاجرين.

    وقال المتحدث باسم جوتيريش:"أدان(جوتيريش) الحادث الشنيع بأشد العبارات".

    ودعا جوتيريش إلى إجراء تحقيق مستقل فى ملابسات قصف المركز لضمان تقديم مرتكبيه إلى العدالة.

    وأشار إلى أن الأمم المتحدة وفرت للأطراف المتحاربة كل ما يتعلق بعمليات التنسيق الخاصة بالمركز.

    انطونيو جوتيريش مركز إيواء المهاجرين الأمم المتحدة ليبيا

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