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    روسيا تنسحب رسميا من اتفاقية الأسلحة النووية الثنائية مع أمريكا

    03:57 م الأربعاء 03 يوليه 2019
    روسيا تنسحب رسميا من اتفاقية الأسلحة النووية الثنائية مع أمريكا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو - (د ب أ):

    وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا اليوم الأربعاء بتعليق امتثال البلاد لاتفاقية الأسلحة النووية التي تقيد تصنيع وحيازة الصواريخ متوسطة المدى منذ الحقبة السوفيتية.

    وحظرت اتفاقية القوات النووية المتوسطة المدى، الموقعة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في 1987، الصواريخ التي تطلق من الأرض والقادرة على حمل رؤوس نووية يصل مداها لما بين 500 إلى 5500 كيلومتر.

    وقالت الولايات المتحدة الأمريكية أوائل العام الجاري إنها سوف تعلق مشاركتها في الاتفاقية بزعم أن روسيا انتهكتها بتطوير صاروخ قادر على العمل في نطاق المدى المحظور.

    وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حددت موعدا نهائيا في أغسطس لروسيا لإثبات الامتثال وإلا ستنسحب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاقية. ورفضت روسيا المزاعم الأمريكية.

    فلاديمير بوتين أمريكا الأسلحة النووية الولايات المتحدة روسيا
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