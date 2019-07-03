الرئيس الإيراني: هدفنا من خفض الالتزام بالاتفاق النووي هو الحفاظ عليه

طهران - (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن هدف إيران من خفض الالتزام بالاتفاق النووي هو الحفاظ عليه.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول اليوم الأربعاء :"خفض إيران لالتزاماتها يأتي في إطار الحفاظ على الاتفاق النووي وليس لتوجيه ضربة له" .

وحث الدول الأوروبية على الالتزام أيضا بالاتفاق، ووصف الآلية المالية التي صاغتها أوروبا لمواصلة النشاط التجاري مع إيران والالتفاف على العقوبات الأمريكية بأنها "فارغة ولا تنفع".

وحذر من أنه إذا لم تلتزم بقية الأطراف بالتزاماتها فإن إيران سترفع تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 67ر3 بداية من السابع من تموز/يوليو الجاري.

وكانت إيران أعلنت مؤخرا أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي كانت إيران توصلت إليها مع الدول الكبرى عام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب العام الماضي من الاتفاق وفرَض حزما من العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران رغم معارضة باقي أطراف الاتفاق.

وكانت إيران أعلنت في أيار/مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بمزيد من الإجراءات بعد 60 يوما إذا لم تضمن الأطراف الأخرى المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.