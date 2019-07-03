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    المكسيك: انخفاض أعداد المهاجرين الراغبين في الدخول لأمريكا إلى 30%

    10:14 ص الأربعاء 03 يوليو 2019
    المكسيك: انخفاض أعداد المهاجرين الراغبين في الدخول لأمريكا إلى 30%

    المهاجرين المكسيكيين

    مكسيكو سيتي – (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الخارجية المكسيك أن أعداد المهاجرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 30% خلال شهر يونيو الماضي.

    وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، أن الخارجية المكسيكية استندت إلى بيانات من الولايات المتحدة الأمريكية وحماية الحدود.

    وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه تم توقيف نحو 100 ألف مهاجر عند الحدود الأمريكية المكسيكية مقارنة بشهر مايو الذي شهد توقيف نحو 150 ألف مهاجر.

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