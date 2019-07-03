كوريا الشمالية تصدر عملة معدنية تذكارية تؤكد السلام ونزع الأسلحة النووية

سول - (د ب أ):

أصدرت كوريا الشمالية عملتها المعدنية الجديدة لهذا العام تتضمن عبارات تؤكد نزع الأسلحة النووية وعلى السلام، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وتحمل العملة التذكارية التي أصدرها بنك كوريا الشمالية المركزي في أبريل الماضي عبارة "نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام والأمن في العالم" مصحوبة برسم يصور تدمير سلاح نووي.

وتختلف العملة الجديدة عن سابقاتها من العملات المعدنية التذكارية التي تتضمن عبارات عدائية ضد الولايات المتحدة وتحتوي على نماذج صور تظهر فيها تجارب لإطلاق مختلف أنواع الصواريخ.

كما يتزامن إصدار العملة المعدنية الجديدة مع مرور عام على عقد مباحثات القمة بين الكوريتين في السابع والعشرين من أبريل من العام الماضي.

وتظهر في العملة صورة شجرة صنوبر غرسها زعيما الكوريتين، بالإضافة إلى نصب تذكاري وخريطة شبه الجزيرة الكورية وطائر الحمام.

وتمثل العملات المعدنية التذكارية الكورية الشمالية إحدى أهم الوسائل التي تعتمدها كوريا الشمالية في توجيه رسائلها السياسية.

وتردد أن بيونج يانج تصدر ما بين 30 إلى 40 نوعا من العملات المعدنية التذكارية سنويا.