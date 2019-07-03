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    أهم التصريحات في 24 ساعة: تركيا سوف تنتهي في طرابلس

    02:00 ص الأربعاء 03 يوليه 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: تركيا سوف تنتهي في طرابلس

    اللواء أحمد المسماري

    القاهرة – مصراوي:

    قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن تركيا تقاتل بقوة على طرابلس لفشلها في القاهرة والخطوم، فيما اتهم المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي الاستخبارات الأمريكية بنشر فرق تجسس داخل الأراضي الإيرانية، واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الضربات الإسرائيلية ضد سوريا تمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي.

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