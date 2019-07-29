تغيير اسم جهاز الأمن إلى المخابرات العامة في السودان

القاهرة – مصراوي:

قرر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الإثنين، تغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى جهاز المخابرات العامة، وذلك وفقا لوكالة أنباء السودان (سونا).

وذكرت الوكالة الرسمية أنه استنادا الى المرسوم الدستوري رقم (33) لسنة 2019م المسمى بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2019 م و الذي صدر تحت توقيع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وفي مادته (2/ ز) تم تعديل اسم جهاز الأمن و المخابرات الوطني الى اسم جهاز المخابرات العامة و قد شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010

من جانبه أكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق إول أمن أبو بكر دمبلاب، أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد و قال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية و يشارك في حماية البلاد و صون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.