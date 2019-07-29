إيران تعلن عن مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا في الخليج

مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا في الخليج ومضيق هرم

طهران /موسكو - (د ب ا)

اعلنت ايران اليوم الاثنين عن اجراء مناورات مشتركة مع روسيا في منطقة المحيط الهندي والخليج ومضيق هرمز.

أعلن ذلك قائد سلاح البحر للجيش الإيراني الأميرال "حسين خانزادي"، الذي يقوم بزيارة لروسيا في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال خانزادي " انه بناء على الإتفاقات التي تمت بين إيران وروسيا، تقرر أن يجري البلدان قریبا مناورات مشتركة في منطقة المحيط الهندي (مكران، ومضيق هرمز، والخليج الفارسي)".

وأضاف خانزادي "اننا اتفقنا مع روسيا حول تنفيذ مناورات مشتركة بين القوات البحرية للبلدين في منطقة المحيط الهندي"؛ متوقعا إجراء هذه المناورات حتى نهاية العام الإيراني(الذي بدأ من 21 آذار/مارس).

وتابع: ستبدأ قريبا اجتماعات التنسيق والتخطيط لهذه المناورات، ومن المتوقع ان تجري المناورات المشتركة بين ايران وروسيا في المحيط الهندي قريبا.

واوضح :" عندما نتحدث عن المحيط الهندي، فلعل الجزء الهام واللافت منه هو منطقة شمال المحيط الهندي، والتي تتصل ببحر مكران ومضيق هرمز وكذلك بالخليج الفارسي".

كما اعلن قائد سلاح البحر للجيش الإيراني عن توقيع اتفاقية بين هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ووزارة الدفاع الروسية، الهدف منها تنمية التعاون العسكري بين البلدين، ومن المؤكد ان جانبا كبيرا منها يشمل القوتين البحريتين لدى البلدين.

يأتي اعلان الأميرال خانزادي في وقت يشهد توترات بين ايران وبريطانيا حيث قامت طهران باحتجاز ناقلة نفط تابعة لبريطانياوذلك ردا على قيام البحرية البريطانية باحتجاز ناقلة نفط ايرانية في اقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني.

كما تشهد منطقة الخليج توترات بين إيران والولايات المتحدة بسبب تشديد الأخيرة العقوبات على الأولي .