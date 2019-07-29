السودان: محكمة تبطل قرارا للمجلس العسكري بخصوص النائب العام
07:17 م الإثنين 29 يوليو 2019
القاهرة – مصراوي:
أقرت المحكمة الإدارية العليا في السودان، الإثنين، ببطلان قرار المجلس العسكري الانتقالي بإنهاء خدمة النائب العام السوداني عامر محمد إبراهيم.
وقررت المحكمة إعادته إلى منصبه كرئيس للنيابة العامة، معتبرة أن قرار المجلس العسكري جاء مخالفا لقانون النيابة العامة، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
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