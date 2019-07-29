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    مقتل 4 أطباء ومسعف في غارة جوية على مستشفى ميداني في طرابلس بليبيا

    12:33 م الإثنين 29 يوليه 2019
    مقتل 4 أطباء ومسعف في غارة جوية على مستشفى ميداني في طرابلس بليبيا

    غارة جوية - أرشيفية

    القاهرة - مصراوي:.

    قال مسؤول في حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا في ليبيا لـسي إن إن، إن 4 أطباء ومسعف واحد، لقوا مصرعهم في غارة جوية على مستشفى ميداني يقع جنوب طرابلس.

    وقال مالك ميرسيت، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى جانب خمسة أشخاص قتلوا ما لا يقل عن ثمانية أشخاص على الطاقم الطبي أصيبوا ولكنهم الآن في حالة مستقرة.

    وأدانت حكومة الوفاق الوطني الليبي المدعومة من الأمم المتحدة الهجوم على "المؤسسات المدنية" في بيان على صفحتها على فيس بوك، الأحد.

    وقالت الحكومة الليبية في البيان، "هذا الاستهداف المتكرر للمستشفيات والمؤسسات المدنية يشكل جريمة حرب وفقًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

    ولم تعلق قوات شرق ليبيا التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، على الهجوم.

    وبدأت قوات شرق ليبيا منذ أبريل نيسان الماضي، عملية عسكرية واسعة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس التي تديرها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

    وقالت السفارة البريطانية في طرابلس، إنها تدين بشدة "الإبلاغ عن استهداف المدنيين" في المستشفى يوم الأحد.

    غارة جوية طرابلس ليبيا حكومة الوفاق
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