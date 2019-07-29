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بـ"المدفعية".. مصرع 14 مسلحا في هجمات للقوات الأفغانية

08:53 ص الإثنين 29 يوليه 2019
بـ"المدفعية".. مصرع 14 مسلحا في هجمات للقوات الأفغانية

الجيش الأفغاني - أرشيفية

كابول- (أ ش أ):

لقي 14 مسلحًا مصرعهم إثر شن الجيش الأفغاني هجمات بالمدفعية ضد مواقع طالبان، اليوم الاثنين، في ضواحي مدينة غزنة جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن بيان أصدره فيلق ثاندر 203 إن القوات المسلحة شنت غارات مدفعية على مواقع طالبان في منطقة بابا خيل في ضواحي مدينة غزنة، ما أسفر عن تدمير 6 دراجات نارية.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، من بينهم طالبان، على الضربات حتى الآن.​

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