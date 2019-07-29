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ترامب عن هجوم كاليفورنيا: المهاجم طليق.. "احذروا"

05:39 ص الإثنين 29 يوليو 2019
ترامب عن هجوم كاليفورنيا: المهاجم طليق.. "احذروا"

ترامب

القاهرة- (مصراوي):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة عاجلة لمواطنيه في خضم الهجوم الدموي الذي شهدته مقاطعة جيلوري في شمال ولاية كاليفورنيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بحسب "سكاي نيوز".

وسقط "العديد من الضحايا"، من جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن هناك 5 ضحايا على الأقل من جراء إطلاق النار، دون أن تبين ما إذا كانوا قتلى أم مصابين.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن المهاجم لم يتم إيقافه بعد.. "احذروا وكونوا في أمان"، لافتًا إلى أن أهمية تطبيق القانون.

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