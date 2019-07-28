ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح بنيجيريا إلى أكثر من 30 قتيلًا

أبوجا - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار خلال مراسم جنازة بولاية (بورنو) الواقعة في شمال شرق نيجيريا إلى ما لا يقل عن 30 قتيلًا.

وقال مصدر أمني - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الأحد، إن الحادث وقع عندما اقتحمت عناصر متطرفة قرية بالمنطقة وهم يقودون دراجات نارية وسيارات، كما أنهم هاجموا قرية أخرى، لكن لم يعرف حتى الآن عدد الضحايا الناجم عن الحادث.

من جهته، أكد دان باتا مسئول الطوارئ في الولاية النيجيرية وقوع الحادثين.. مشيرا إلى أن السلطات تحركت لدعم المدنيين المصابين.