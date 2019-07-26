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    موسكو تنفي احتجاز رومانيا سفن روسية تنقل مدرعات إلى صربيا

    10:10 م الجمعة 26 يوليه 2019
    موسكو تنفي احتجاز رومانيا سفن روسية تنقل مدرعات إلى صربيا

    وزارة الدفاع الروسية

    موسكو - (د ب ا):
    نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مزاعم السلطات الرومانية عن عرقلة واحتجاز سفن تحمل وسائل نقل مدرعة روسية إلى صربيا.
    وبثت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم بيانا لوزارة الدفاع جاء فيه"لم تقم وزارة الدفاع الروسية بإرسال أي سفن لنقل معدات عسكرية على طول نهر الدانوب إلى صربيا. إن جميع المزاعم عن عمليات التوريد و"الاحتجاز" المزعوم من الجانب الروماني لوسائل نقل روسية تحمل ناقلات جنود مدرعة، هي مزاعم كاذبة".
    وأكدت وزارة الدفاع أن "تصدير المنتجات العسكرية من روسيا إلى صربيا يتم وفقًا للقانون الدولي، وفي إطار التعاون العسكري التقني الثنائي".
    وكانت قناة "ديجي-24" الإخبارية الرومانية قد أفادت في وقت سابق من اليوم أن السلطات الرومانية احتجزت قافلة سفن روسية تقل 30 دبابةو 30 عربة نقل جنود مدرعة كانت في طريقها إلى صربيا عبر نهر الدانوب، وأنه تمت مصادرة هذه المعدات العسكرية.

    وزارة الدفاع الروسية رومانيا صربيا نقل مدرعات

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