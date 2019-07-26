طائرة تضطر للعودة إلى مطار برلين بسبب خروج دخان من محرك

برلين - (د ب أ):

اضطرت طائرة إلى العودة مرة أخرى إلى مطار برلين- تيجل في العاصمة الألمانية برلين وذلك بعد إقلاعها منه بفترة وجيزة بسبب خروج دخان من أحد محركاتها.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم شركة المطار إن الطائرة التي كانت متوجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، هبطت بشكل آمن في مطار برلين-تيجل.

وأضاف أن جميع الركاب وعددهم 203 راكب هبطوا عبر سلالم مشيرا إلى أنه لم تكن هناك حاجة إلى استخدام زلاجات الطوارئ، وقال إنه لم تقع أي حالة إصابة.

وحسب معلومات (د.ب.أ)، فإن الطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش اير وايز).

ولا يزال من غير المعروف بعد سبب تصاعد الدخان من المحرك.

وذكر المتحدث أن قوات الإطفاء في المطار رافقت الطائرة إلى الموضع الذي ربضت فيه وتابع أن الركاب جرى نقلهم إلى الصالة على متن حافلات.