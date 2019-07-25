قائد الجيش اللبناني: لن نسمح بتشويه سمعة القوات المسلحة

بيروت- (أ ش أ):

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أن الكفاءة هي المعيار الوحيد المعتمد داخل المؤسسة العسكرية، مشددا على عدم السماح لأي شخص أو جهة، بتشويه سمعة القوات المسلحة.

وأشار قائد الجيش اللبناني - في كلمة خلال تفقده ضباط الكلية الحربية اللبنانية - إلى أهمية مثابرة الضباط المتخرجين واجتهادهم والحرص على تطوير قدراتهم العسكرية والفكرية، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتبوء المراكز القيادية بعيدا عن أية تدخلات في شئون المؤسسة العسكرية.

وأضاف: "الجيش رسالة يؤديها رجال ارتضوا التضحية من أجل الوطن والمواطن، ومنذ اليوم الأول لدخول الكلية الحربية، نضع نصب أعيننا هدفا نبيلا نسعى إليه بالعلم والتدريب، ليبدأ مسار طويل وشاق نخوضه بإرادة صلبة لا تنكسر".