الهيئة العليا للانتخابات بتونس: الانتخابات الرئاسية ستجري في 15 سبتمبر

تونس - (أ ش أ):

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 15 سبتمبر المقبل بعد أن كان محددا إجراؤها في 17 نوفمبر القادم.

وأوضح عضو الهيئة أنيس الجربوعي - في تصريح صحفي - أن الانتخابات ستكون سابقة لأوانها لأن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لم يُكمل عهدته الرئاسية، مضيفا أن قبول الترشحات للرئاسية سيكون خلال الفترة من (2 - 9) أغسطس المقبل.

وفيما يتعلق بالحملة الإنتخابية، أشار الجربوعى إلى أنه سيتم ضبط موعدها في القواعد الجديدة، مؤكدا جاهزية الهيئة لتنظيم الاستحقاق الانتخابي.

يأتي هذا القرار إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي وتولي رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر منصب القائم بمهام رئيس الجمهورية، وبعد أن أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بعد حصولها على شهادة وفاة رئيس الدولة الباجي قائد السبسي وطبقا للفصل 84 من الدستور التونسي.