لبنان يعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على الرئيس التونسي الراحل

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت لبنان الحداد الرسمي في البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وأصدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مذكرة بإعلان الحداد على الرئيس التونسي الراحل، تُنكس فيها الأعلام على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة.

وتضمن القرار أن يبدأ الحداد اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد السبت، على أن تعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.بيروت - (أ ش أ):

أعلنت لبنان الحداد الرسمي في البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وأصدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مذكرة بإعلان الحداد على الرئيس التونسي الراحل، تُنكس فيها الأعلام على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة.

وتضمن القرار أن يبدأ الحداد اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد السبت، على أن تعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.