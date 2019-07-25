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    لبنان يعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على الرئيس التونسي الراحل

    08:37 م الخميس 25 يوليه 2019
    لبنان يعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على الرئيس التونسي الراحل

    الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

    بيروت - (أ ش أ):

    أعلنت لبنان الحداد الرسمي في البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

    وأصدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مذكرة بإعلان الحداد على الرئيس التونسي الراحل، تُنكس فيها الأعلام على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة.

    وتضمن القرار أن يبدأ الحداد اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد السبت، على أن تعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.بيروت - (أ ش أ):

    أعلنت لبنان الحداد الرسمي في البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

    وأصدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مذكرة بإعلان الحداد على الرئيس التونسي الراحل، تُنكس فيها الأعلام على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة.

    وتضمن القرار أن يبدأ الحداد اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد السبت، على أن تعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الباجي قايد السبسي تونس لبنان سعد الحريري الحكومة اللبنانية

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