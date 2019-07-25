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    بريطانيا تستعد لتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخها اليوم

    01:45 م الخميس 25 يوليه 2019
    بريطانيا تستعد لتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخها اليوم

    لندن- (د ب ا):

    قالت هيئة الارصاد البريطانية إنه من المتوقع أن تسجل بريطانيا أعلى درجة حرارة في تاريخها تبلغ 39 درجة مئوية في وقت لاحق من اليوم الخميس.

    وأضافت الهيئة أن اليوم سوف يشهد طقسا" حارا بصورة استثنائية ورطوبة شديدة في أنحاء جنوب شرق البلاد، مع سطوع الشمس بقوة".

    وأوضحت أنه جرى تسجيل درجة حرارة 34 درجة مئوية في حدائق كيو في لندن صباح اليوم .

    وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد مناطق بشرق البلاد وأجزاء أخرى من البلاد هطول أمطار رعدية، حيث من المتوقع أن تقترب درجات الحرارة من المستوى القياسي في مناطق بجنوب انجلترا.

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