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    كوريا الجنوبية تقول إن جارتها "الشمالية" أطلقت مقذوفات مجهولة

    12:53 ص الخميس 25 يوليه 2019
    كوريا الجنوبية تقول إن جارتها "الشمالية" أطلقت مقذوفات مجهولة

    أرشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    قالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين على الأقل لم يتم تحديد نوعهما في وقت مبكر من صباح يوم الخميس.

    وأضافت رئاسة الأركان المشتركة، وفقًا لـ رويترز، أن المقذوفات تم إطلاقهم من منطقة قرب ونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

    وقالت رئاسة الأركان المشتركة إن المقذوفين قطعا نحو 430 كيلومترا لكنها لم تذكر أي تفاصيل.

    وستكون هذه أول عملية إطلاق لمقذوفات ترد أنباء بشأنها منذ أن التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في نهاية يونيو حزيران.

    كوريا الجنوبية كوريا الشمالية إطلاق صواريخ

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