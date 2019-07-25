أبرز التصريحات في 24 ساعة: الجيش الليبي سيرفع راية النصر في العاصمة طرابلس قريبًا
القاهرة – مصراوي:
قال قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إن القوات المسلحة هدفها تحرير البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، حتى لا يجرأ الإرهاب على "تدنيس" أي حبة رمل.
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