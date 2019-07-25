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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: الجيش الليبي سيرفع راية النصر في العاصمة طرابلس قريبًا

    02:00 ص الخميس 25 يوليو 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: الجيش الليبي سيرفع راية النصر في العاصمة طرابلس قريبًا

    المشير خليفة حفتر

    القاهرة – مصراوي:

    قال قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إن القوات المسلحة هدفها تحرير البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، حتى لا يجرأ الإرهاب على "تدنيس" أي حبة رمل.

    خليفة حفتر طرابلس أحمد المسماري الجيش الوطني الليبي بوريس جونسون

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