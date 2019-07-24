"هدايا وزيارة وتأشيرة".. كيف تعامل سعوديون مع طفل مصري فقد والديه؟

كتبت- رنا أسامة:

تسابق العشرات من أهالي المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية على زيارة الطفل المصري عبدالعزيز، الذي فقد والديه بشكل مأساوي، إثر حادث مروري تعرّضوا له خلال سفرهم من مدينة رابغ إلى المدينة المُنوّرة.

ويرقد الطفل عبدالعزيز، الذي لا يُعرف عُمره، في غرفة رقم (204) بمستشفى الملك فهد في المدينة المنورة، بعد عمليات جراحية لتثبيت الكسور التي تعرّض لها، بالإضافة إلى إخضاعه لجلسات علاجية ونفسية على مدار الساعة تحت إشراف فريق من المتخصصين بالمستشفى، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وقال مدير مستشفى الملك فهد، الدكتور أيمن خرابة، إنه "تم استقبال الطفل بعد حادث مأساوي تعرضت له أسرته بطريق سفرها من مدينة رابغ إلى المدينة، أسفر عن وفاة والديه".

وأوضح أن الطفل عبدالعزيز تعرّض لكسور في الفخذ وكسر في الحوض، وخضع لعملية جراحية لتثبيت الكسر في الفخذ، فيما سيتم علاج كسر الحوض تحفظيًا، وهو ما يحتاج إلى راحة ستستمر نحو 4 أسابيع، وسيظل في المستشفى لمدة أسبوعان للاطمئنان على حالته.

زيارات وهدايا

وتفاعل عدد من أهالي المدينة المنورة مع حالة الطفل، الذي لا يعرف حتى الآن أنه أصبح يتيمًا، وقدموا لزيارته بمستشفى الملك فهد، حاملين معهم الهدايا والورود. وجاء بعضهم مُرتديا ملابس لشخصيات كرتونية، ما أدخل السعادة لقلب الطفل، وفق مقطع فيديو نشرته مبادرة "خير أمة"، المعنية بنشر القيم والأخلاق في منطقة المدينة المنورة، على حسابها الرسمي عبر تويتر.

تضامن سعودي

كما دشّن مُغرّدون سعوديون هاشتاجًا حمل اسم "#لست_وحدك_يا_عبدالعزيز"، أعربوا خلاله عن تكاتفهم لمُساندته في مِحنته، داعين له بالشفاء العاجل.

فكتب مواطن سعودي: "الله يرحم والديه ويجعل مثواهم الجنة.. جزاكم الله خير على جهودكم في تخفيف مصابه ومواساته".

#لست_وحدك_ياعبدالعزيز

الله يرحم والديه ويجعل مثواهم الجنة

جزاكم الله خير على جهودكم في تخفيف مصابه ومواساته 🙏🏼🌹 https://t.co/jMZv9y3gnp — Ⓜ️ohamed محمد البقمي (@M_O_Albogami) July 23, 2019

وأشاد مصريون بجهود المملكة العربية السعودية في التعامل مع الطفل عبدالعزيز. فغرّد أحدهم: "حلوة الروح دي من إخواننا السعوديين".

#لست_وحدك_ياعبدالعزيز حلوه الروح دي من إخواننا السعوديين 👏👏👏 — ⁦⁩Fahmy☭🇦🇹 (@comradeFahmy) July 23, 2019

كما توجّه آخرون بالشكر لأهل المدينة المنورة، بشكل خاص، ووصفوهم بـ"الكرماء، الأجواد، الطيبين، أصحاب القلوب الرقيقة والوجوه البشوشة".

شكرًا أهل المدينة النيشاما الكرماء الأجواد الطيبين أصحاب القلوب الرقيقة والوجوه البشوشة ناصرين الملهوف والمستجير جعل الله ما فعلتموه مع طفلنا في ميزانكم ❤️❤️ #لست_وحدك_ياعبدالعزيز — هشام السروجي (مَوْلّانَا) (@Hesham_ELserogy) July 23, 2019

"لفتة" أمير المدينة المنورة

وتوجّه أمير منطقة المدينة المنورة لزيارة الطفل عبدالعزيز بمستشفى الملك فهد.

وأظهر مقطع الفيديو، الأمير فيصل بن سلمان وهو يتفقّد الطفل داخل غرفته بالمستشفى؛ حيث تبادل معه حديثًا قصيرًا وقال له " انت بين أهلك وأخوانك"، كما أهدى له المُصحف الشريف، ثم قبَّله على جبينه وهو يدعو له بعاجل الشفاء.

ووجّه أمير منطقة المدينة المنورة بتقديم كل الخدمات اللازمة لراحة الطفل عبدالعزيز. وأكّد أنه سيتكفّل جميع مصاريفه وسيتابع حالته بشكل دوري حتى خروجه من المستشفى.

تأشيرة استثنائية

وفي الوقت ذاته، منحت السفارة السعودية في مصر، عمّ الطفل عبد العزيز، تأشيرة "استثنائية" لدخول للمملكة كي يتمكّن من مُتابعة حالة ابن شقيقه والبقاء معه للاطمئنان عليه لحين خروجه من المستشفى.

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن أفراد من السفارة المصرية بالرياض تواجدوا بالمملكة لمتابعة حالة الطفل، الذي خضع لعدد من العمليات على مدار اليومين الماضيين.

وأشارت إلى الطفل كان قادمًا من القاهرة مع والدته لزيارة والده الذي يعمل في محافظة رابغ السعودية.