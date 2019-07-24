تقرير إيراني: بريطانيا أرسلت وسطاء للإفراج عن الناقلة المحتجزة

طهران - (د ب أ):

صرح مسؤول إيراني بأن بريطانيا أرسلت وسطاء للإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة لدى الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن محمد محمدي كلبايكاني، رئيس مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيرالن القول إن "البريطانيين أرسلوا وسطاء إلى إيران للإفراج عن ناقلتهم المخالفة المحتجزة".

ولم يصدر على الفور تعقيب من الجانب البريطاني، كما لم يوضح المسؤول جنسيات الوسطاء.

وأضاف كلبايكاني ساخرا:"الحرس الثوري مرغ رأس لندن في التراب من خلال احتجاز ناقلة النفط ... الدولة التي كانت تعين في إيران المحامي والوزير، بلغ بها الأمر اليوم إلى أن ترسل وسطاء وتتوسل لإطلاق سراح ناقلتها".

وزادت حدة التوترات مؤخرا بين إيران وبريطانيا على خلفية احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب سواحل إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، وهو ما ردت عليه الجمهورية الإسلامية باحتجاز سفينة تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز.