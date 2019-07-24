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    الكويت تتسلم 270 مليون دولار كدفعة جديدة من تعويضات الغزو العراقي

    09:55 ص الأربعاء 24 يوليه 2019
    الكويت تتسلم 270 مليون دولار كدفعة جديدة من تعويضات الغزو العراقي

    الكويت

    الكويت - نيويورك – (أ ش أ):

    أعلنت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، أن الكويت تسلمت دفعة جديدة من التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الغزو العراقي عام 1990 تبلغ 270 مليون دولار.

    وأوضحت اللجنة الأممية - في بيان لها - أن الكويت تسلمت بتلك الدفعة، نحو 48.7 مليار دولار، من إجمالي 52.4 مليار دولار، ليتبقى لها 3.7 مليار دولار من التعويضات المقررة لها عن الغزو العراقي.

    يذكر أن اللجنة أجبرت على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018، بسبب الأزمة الأمنية في العراق.

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