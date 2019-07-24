قطر تنفي صلتها بانفجار الصومال وتؤكد التحقيق مع "المهندي"

الدوحة - (د ب أ):

نفت قطر أمس الثلاثاء ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية والذي تناول حديثا جاء على لسان رجل الأعمال القطري خليفة المهندي قال فيه "إن الانفجار الذي وقع في مدينة بوصاصو شمالي الصومال هو في صالح دولة قطر".

وجاء في بيان مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر "أن المهندي ليس مستشارا من أي نوع لحكومة دولة قطر، ولم يكن مستشارا أبدا، وهو لا يمثل دولة قطر"، مضيفا أنه ليس لرجل الأعمال القطري المهندي الحق في إصدار تعليق بالإنابة عن الحكومة "وسيتم التحقيق بشأن ما قام به هذا الشخص، وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته".

وقال المكتب إنه "لطالما كانت السياسة الخارجية القطرية تهدف إلى إحلال الاستقرار والازدهار للدول، فدولة قطر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكل من تسول له نفسه القيام بشيء غير ذلك فهو لا يمثل حكومة دولة قطر".

ومن جهته قال الشيخ سيف بن أحمد رئيس المكتب في تغريدات له على "تويتر": "اعتدنا على مصداقية صحيفة نيويورك تايمز واحترام آرائهم ومقالاتهم، إلا أن الصحيفة لم تنقل ما جاء في بيان المكتب الذي أصدره بتاريخ 9 يوليو والذي نص على أن الشخص المذكور لا يُمثل حكومة دولة قطر بأي صفة وسيُحاسب قانونياً على تعليقاته".

وقال في تغريدة أخرى "تواصل دولة قطر سياستها الخارجية القائمة على مبادئ تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار والسلام، وتلتزم قطر بدعم تطلعات وآمال شعوب المنطقة، بما في ذلك دعم استقرار وأمن الصومال عبر الاتفاقيات الثنائية التي تتصف بالشفافية".

وذكرت لؤلؤة الخاطر المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية في تغريدة لها أن "وزير خارجية الصومال الشقيقة السيد أحمد عيسى عوض يشير إلى بيان دولة قطر والذي تدحض فيه ما ورد من تلبيس في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز كانت قد احتوت إشارة مضللة إلى التورط في تفجيرات بوصاصو في شهر مايو الماضي. مضيفا أن الصومال راضية عن ما ورد في بيان قطر".

وكانت الصحيفة الأمريكية قد أوردت في تقرير لها نصوصا من تسجيل مكالمة هاتفية بين سفير قطر بالصومال ورجل الأعمال القطري خليفة المهندي، قالت إنها حصلت عليها من مخابرات دولة على خلاف مع قطر تحدث فيها المهندي عن انفجار بمدينة بوصاصو.