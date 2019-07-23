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بكين تندد بعقوبات أمريكية على شركة صينية لنقل النفط الإيراني

08:53 م الثلاثاء 23 يوليو 2019
بكين تندد بعقوبات أمريكية على شركة صينية لنقل النفط الإيراني

الصين

بكين - (د ب أ):

نددت الصين اليوم الثلاثاء بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة صينية كبرى في مجال تجارة النفط باعتبارها "غير قانونية"، ودعت واشنطن إلى "تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الاثنين فرض عقوبات على شركة "تشوهاي تشينرونج" الصينية لتجارة النفط ورئيسها التنفيذي يومين لي بسبب نقل النفط الإيراني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء: "نحث الولايات المتحدة بقوة على تصحيح الخطأ الذي ارتكبته على الفور".

ونددت المتحدثة بالعقوبات الأمريكية على إيران، وقالت إنها "تتجاهل الحقوق والمصالح الشرعية لجميع الأطراف".

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع إيران عام 2015، وفرضت سلسلة من العقوبات على طهران، بما في ذلك حظر تصدير النفط الإيراني.

الصين النفط الإيراني مايك بومبيو عقوبات أمريكية

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