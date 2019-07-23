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مقتل 31 مسلحا من طالبان في عمليات أمنية شرق أفغانستان

09:36 ص الثلاثاء 23 يوليو 2019
مقتل 31 مسلحا من طالبان في عمليات أمنية شرق أفغانستان

أرشيفية

كابول - (أ ش أ):

تمكنت القوات الخاصة الأفغانية من قتل واحتجاز العشرات من مقاتلي طالبان خلال غارات منفصلة نفذت في إقليمي لوجار وباكتيكا.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مصادر عسكرية أفغانية مطلعة اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 27 من عناصر طالبان خلال العملية الأمنية في منطقة "بول العلم" في لوجار.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة اعتقلت أيضًا 5 من مقاتلي طالبان خلال الغارة نفسها.

وأوضحت أن القوات الخاصة قتلت 4 من عناصر طالبان خلال غارة في منطقة شاران في إقليم باكتيكا ودمرت القوات الخاصة مخبأ للأسلحة خلال العملية الأمنية.

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أفغانستان مقتل مسلحين حركة طالبان لوجار

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