وزير خارجية باكستان: ترامب قبل دعوة عمران خان لزيارة إسلام أباد

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على دعوة رئيس الوزراء "عمران خان" لزيارة باكستان على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

وأضاف قريشي - خلال مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية - أنه سيتم الاتفاق في أقرب وقت على الأمور المتعلقة بزيارة ترامب إلى باكستان، مشيرًا إلى أن العلاقات الباكستانية - الأمريكية تحسنت في الوقت الحالي كما أن الحكومة جادة في إعادة بناء علاقات أفضل.

يذكر أن قريشي عضو في الوفد المرافق لرئيس الوزراء عمران خان الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، و هي الزيارة الأولى من نوعها لواشنطن منذ توليه منصبه.​