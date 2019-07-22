البحرين تدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لمنازل فلسطينيين بالقدس المحتلة

المنامة - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة، اليوم الإثنين، إقدام القوات الإسرائيلية على هدم عدد من منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، مؤكدة رفضها لهذه الأعمال غير القانونية التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا- موقف البحرين الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين وطبقاً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في إلزام إسرائيل باحترام حقوق الشعب الفلسطيني، ومنعها من الاستمرار في القيام بهذه الأعمال المرفوضة التي من شأنها تقويض الجهود الهادفة للتوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة.