ولي عهد أبو ظبي يؤكد حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع الصين

بكين - (أ ش أ):

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الصين على كافة المستويات، بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال لقائه اليوم رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان الصيني) "لي تشان شو" في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين - إن بلاده حريصة على مواصلة الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات.

وأضاف آل نهيان أن الإمارات والصين لديهما مصلحة جوهرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ومواجهة التهديدات التي تستهدف هذه المنطقة المهمة للعالم.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني إن علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين حققت تطورا ونموا تعزز بإعلان البلدين شراكة استراتيجية شاملة العام الماضي، حيث دخلت علاقات البلدين مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك حتى أصبحت نموذجا يحتذى للعلاقات بين الدول.

وأضاف شو أن الإمارات انتهجت خلال السنوات الماضية مبادئ التنوع الاقتصادي والانفتاح الاجتماعي والتسامح الثقافي والتعايش السلمي وأصبحت نموذجا تنمويا عالميا، مؤكدا استعداد مجلس نواب الشعب الصيني لدعم التوافق الذي توصل إليه زعيما الدولتين.