واشنطن: لن نسمح لإيران بإغلاق الملاحة بمياه الخليج

واشنطن -أ ش أ:

أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية جون رود أن واشنطن لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول الأمريكي قوله: "قلقون من مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج".

وكشف عن دراسة تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج.

وطالبت البحرية الأمريكية السفن الدولية بتوخي الحذر خلال عبور مضيق هرمز مع تصاعد التوترات في المياه الإقليمية.

وقالت البحرية الأمريكية - في بيان - إن إيران تشكل تهديدا للشحن البحري الأمريكي والدولي في منطقة الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر، وإن عناصر من الجيش الإيراني استولوا على سفينتين تحملان العلم البريطاني والليبيري.